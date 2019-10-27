أشاد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بالجهود التي أدت إلى مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، واصفا تصفيته بـ"الضربة القاصمة" للتنظيم الإرهابي.

وإثر إعلان الولايات المتحدة القضاء على البغدادي قرب موقع اختبأ فيه بإدلب السورية، غرد آل خليفة على حسابه في "تويتر" أن "مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه".

مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي . نحيي الأشقاء و الحلفاء على جهدهم و نجاحهم في العثور عليه و التخلص منه #البغدادي — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) October 27, 2019

المصدر: RT