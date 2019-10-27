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وزير خارجية البحرين حول مقتل البغدادي: نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم

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وزير خارجية البحرين حول مقتل البغدادي: نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم
AFP
وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
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أشاد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بالجهود التي أدت إلى مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، واصفا تصفيته بـ"الضربة القاصمة" للتنظيم الإرهابي.

وإثر إعلان الولايات المتحدة القضاء على البغدادي قرب موقع اختبأ فيه بإدلب السورية، غرد آل خليفة على حسابه في "تويتر" أن "مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه".

المصدر: RT

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