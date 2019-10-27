نشر مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رد الأخير على تصريحات لرئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، هدد فيها أي جهة تحرض على عدم الذهاب للدوام بحساب شديد.

وتظهر الصورة التي نشرها المقرب من الصدر طالبة ترفع لافتة كتب عليها باللهجة العراقية: "ماكو وطن.. ماكو دوام".

وكان عبد المهدي قد وجه أمرا، اليوم السبت، لجميع مؤسسات الدولة بممارسة الدوام بشكل منتظم.

ونقل التلفزيون الرسمي، عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف قوله، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتوجيه جميع مؤسسات ودوائر الدولة والجامعات والمدارس بممارسة الدوام الرسمي بشكل منتظم".

ونقل خلف، عن عبد المهدي قوله، إن "أي جهة تحرض على عدم الذهاب للدوام ستحاسب محاسبة شديدة".

المصدر: RT