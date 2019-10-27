أردوغان: مقتل البغدادي نقطة تحول في جهودنا المشتركة لمحاربة الإرهاب

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، يمثل نقطة تحول في الجهود الأمريكية التركية "المشتركة" لمحاربة الإرهاب.

وقال أردوغان، في تغريدتين نشرهما اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "قتل زعيم داعش يمثل نقطة تحول في كفاحنا المشترك ضد الإرهاب. تركيا ستواصل دعم جهود محاربة الإرهاب مثلما قامت به سابقا".

وأضاف أردوغان: "تركيا، التي دفعت أكبر ثمن في محاربة كل من داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ترحب بهذا التطور".

وختم أردوغان تعليقه بالقول: "إنني واثق من أن الكفاح الحازم ضد الإرهاب في إطار روح التحالف سيجلب السلام للبشرية جمعاء".

وتأكيدا للتقارير الإعلامية الكثيرة الصادرة عن هذا الموضوع، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الأحد، عن تصفية زعيم "داعش" في عملية للقوات الخاصة للولايات المتحدة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامها في تنفيذ هذه العملية.

بدورها، تحدثت وزارة الدفاع التركية عن تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية التركية والأمريكية، قبل العملية، التي نفذها الجانب الأمريكي في محافظة إدلب.

المصدر: RT