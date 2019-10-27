مصر.. 24 يوما فقط أنقذت المتهم بقضية "شهيد الشهامة" من حبل المشنقة

أفادت مصادر قضائية مصرية، بأن محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي بقضية "شهيد الشهامة"، لن يحاكم أمام الجنايات، ما يعني عدم الحكم عليه بالإعدام، لأنه يحتاج 24 يوما فقط ليكمل سن الـ18.

وكشف محامو المجني عليه محمود البنا، اليوم الأحد، خلال الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة "شهيد الشهامة" ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عن السن الحقيقية للمتهم الرئيسي راجح.

وأوضح المحامون، أن سن المتهم الأول محمد أشرف راجح وقت وقوع الجريمة أقل من 18 سنة، حيث أنه من مواليد 11/11/2001، وبذلك تستمر محاكمته أمام محاكم الطفل، ولا يتحول للجنايات، لأنه يبلغ من العمر 17 عاما و11 شهرا و6 أيام، - أي يفصله عن بلوغ سن 18 عاما 24 يوما.

كما نفى المحامون شائعة وجود أخ توأم لراجح، وأضافوا أن لجنة الطب الشرعي بالمنوفية كشفت أمام المحكمة أن سبب الوفاة هو طعنة في الفخذ الأيسر.

وأشار تقرير لجنة الطب الشرعي، إلى أن الطعنة في الفخذ أدت إلى انقطاع الشرايين الواصلة إلى القلب مما أدى إلى الوفاة.

وكان محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد شهد تواجدا أمنيا مكثفا لمنع أي محاولات لإثارة الشغب أو العنف، حيث حاصرت قوات الأمن مبنى المحكمة والشوارع المحيطة.

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وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت حبس كل من (مصطفى محمد مصطفى- 17 سنة- طالب) و(محمد أشرف راجح- 18 سنة-طالب) و(إسلام عاطف- 17 سنة- طالب)، و(إسلام إسماعيل) لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا-طالب بالصف الثاني الثانوي)، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، بتعنيف فتاة ومعاكستها في الشارع، فاصطحب المتهم أصدقاءه وعقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه وقتلوه في وضح النهار وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين.

المصدر: بوابة الأهرام