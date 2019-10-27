خلية الإعلام الأمني العراقي: تصفية البغدادي استندت إلى معلومات جمعها جهاز المعلومات الوطني

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن جهاز المخابرات الوطني هو من تمكن من تحديد الوكر الذي اختبأ فيه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية.

وقالت الخلية في بيان اليوم الأحد، إن جهاز المخابرات حدد مكان تواجد البغدادي الذي أعلنت واشنطن اليوم عن تصفيته، استنادا على معلومات دقيقة تم جمعها بعد متابعة مستمرة على مدار سنة كاملة من قبل فريق عمل مختص تم تشكيله خصيصا لهذا الغرض.

وأكدت الخلية أن عملية عسكرية أسفرت عن مقتل البغدادي نفذتها قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، معتبرة إياها نصرا جديدا يضاف إلى الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية العراقية.

وسبق أن أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم أنها ساهمت بتزويد قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بمعلومات أدت إلى مقتل زعيم التنظيم الإرهابي.

المصدر: RT