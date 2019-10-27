الكنيسة القبطية تصدر أول قاموس للغة الإشارة وتهديه لطلبة مدارس الصم والبكم

أصدرت أبرشية قبطية في بني سويف بجنوب القاهرة في مصر، أول قاموس في الشرق الأوسط للغة الإشارة، الخاصة بالصم والبكم، وهو أيضا الأكبر من حيث عدد الكلمات والإشارات.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الأبرشية قررت، منح كل طالب من طلاب مدارس الصم والبكم على مستوى الجمهورية نسخة من القاموس.

ووقع نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الأبرشية، بروتوكولا بهذا الخصوص مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

واستغرق العمل في إعداد القاموس ثلاث سنوات، وشارك نحو 300 باحث متخصص في لغة الإشارة في إعداده.

لغة الإشارة، هي مصطلح يطلق على وسيلة التواصل غير الصوتية التي يستخدمها ذوو الاحتياجات الخاصة سمعيا (الصم) أو صوتيا (البكم)، رغم أن هنالك وسائل أخرى يمكن تصنيفها ضمن مستويات التخاطب بالإشارة مثل إشارات الغواصين وبعض الإشارات الخاصة لدى بعض القوات الشرطية أو العسكرية أو حتى بين أفراد العصابات وغيرها وهي تستخدم:

حركات اليدين، وتعابير الوجه، وحركات الشفاه، وحركة الجسم.

المصدر: shorouknews