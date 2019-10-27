"القتل حدا" لقاتل رجل أمن في السعودية و75 سنة سجن لشركائه

قضت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك السعودية اليوم، بالقتل "حد الحرابة" على متهم بقتل رجل أمن، والسجن مدة 75 سنة على 5 متهمين آخرين في القضية المعروفة بـ "سطو محل الذهب" بمحافظة ظباء.

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ومثل أمام المحكمة 6 متهمين في هذه القضية التي قتل فيها رجل أمن وأصيب مواطن ومقيم، حيث قضت المحكمة، بسجن كل شخص من المشتركين الخمسة بـ15 عاما ودفع قيمة مسروقات الذهب المقدرة بـ 800 ألف ريال.

وكان المجني عليه "قد فارق الحياة متأثرا بإصابته بطلقات نارية عدة، بعد تصديه لعملية سطو مسلح على أحد محال الذهب في محافظة ظباء التابعة لمنطقة تبوك، نفذها جان كان يرتدي زيا نسائيا لحظة قيامه بعملية السطو حاملا سلاحا ناريا، وحين كشف أمره وتم إبلاغ الشرطة كان رجل الأمن القتيل قريبا من موقع الحادثة فوصل في وقت قصير جدا، وعند وصوله أطلق الجاني النار عليه فأصابه في صدره.

المصدر: "سبق"