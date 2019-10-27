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المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعترض على مشاركة التلاميذ في الاحتجاجات

أخبار العالم العربي

المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعترض على مشاركة التلاميذ في الاحتجاجات
Reuters Alaa Al-Marjani
أطفال عراقيون في النجف - أرشيف
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انتقد المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، اليوم الأحد، تواجد الأطفال في مناطق الاحتجاجات التي يشهدها العراق، مشيرا أن هذا الأمر يعرضهم للخطر.

وقال المرصد في بيان مقتضب إن "اصطحاب الأطفال إلى مناطق الاحتجاج يعرضهم للخطر"، مشيرا إلى أن بعض إدارات المدارس ارتكبت مخالفات باصطحاب الأطفال للاحتجاجات".

وأضاف أن "على إدارات المدارس التوقف عن زج التلاميذ بالتجمعات خشية على حياتهم".

وفي وقت سابق أفاد مراسل RT في العاصمة العراقية، بأن"مدارس في جانبي الكرخ والرصافة خرجت في تظاهرات مؤيدة للمحتجين، منها حتى مدارس البنات".

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ووجهت وزارة التربية العراقية اليوم الأحد، جميع مديرياتها في المحافظات بضرورة التقيد بالدوام بشكل طبيعي.

وتستمر لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، ترافقها أعمال عنف واشتباكات وحرق مقرات للأحزاب، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

المصدر: RT

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