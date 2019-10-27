أكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وقال الحديثي: "عبد المهدي يعمل الآن على تهدئة الأوضاع وإصدار حزم إصلاح جديدة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها مع الاحتفاظ بحق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم".

وأضاف: "الحكومة ستحاسب كل من تسبب بأعمال عنف وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وكذلك كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة".

وأشار إلى أن "الحكومة تضع نصب أعينها خطورة الوضع الذي تمر به البلاد ومحاولات استغلال الحراك الشعبي لصالح أطراف معينة".

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وتستعد مجموعات من المحتجين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، لتنظيم اعتصامات مفتوحة في ساحات التظاهر رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وكانت الداخلية العراقية أكدت أمس الأحد أن "التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات".

المصدر: RT