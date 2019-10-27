"تحالف الصدر": ليس لدينا أي تمثيل في حكومة عبد المهدي

نفى عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "سائرون" الذي يقوده مقتدى الصدر، سلام الشمري، اليوم الأحد، وجود أي تمثيل لتحالفه في حكومة عادل عبد المهدي.

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وذكر في بيان صحفي أن "كتلة سائرون بدأت منذ ليلة الأمس اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة".

وأضاف أن "الكتلة تؤكد على أهمية تنفيذ حزمة الإصلاحات المعلنة على أرض الواقع"، مبينا أن "سائرون ليس لديها أي تمثيل داخل الحكومة".

وأشار إلى أنه "منذ تشكيل الحكومة أعطينا لرئيس الوزراء الحرية باختيار الوزراء والدرجات الخاصة وغيرها من المناصب التنفيذية ولا علاقة لنا بأي وزارة أو منصب حكومي".

وأعلن تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، عن تحوله إلى معارضة داخل مجلس النواب العراقي.

المصدر: RT