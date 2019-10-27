 
مباشر
عاجل
ترامب: روسيا تصرفت بشكل رائع جدا خلال عملية تصفية البغدادي وفتحت المجال الجوي فوق مناطق سيطرتها

تفاصيل فرار عشرات الداعشيات من مخيم عين عيسى في سوريا

أخبار العالم العربي

تفاصيل فرار عشرات الداعشيات من مخيم عين عيسى في سوريا
Reuters Stringer
نساء في محافظة الرقة السورية (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mly2

كشف حارس سابق في مخيم عين عيسى بمحافظة الرقة السورية عن تفاصيل هروب عشرات الداعشيات بينهن روسيات وفرنسيات وتركيات مع أطفالهن من المخيم، مستغلات تقدم الفصائل الموالية لتركيا.

وقال الحارس لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأحد، إنه، ومع بدء القصف المدفعي والغارات الجوية على المنطقة المحيطة بالمخيم، تقدم المسلحون من الجهة الغربية، حيث كانت تقبع عائلات "داعش"، وساعدوها في الهروب باتجاه الحدود التركية.

وأضاف أن ذلك حدث قبل نحو 10 أيام وتسبب القصف بحالة ذعر في المخيم، ودخل المقاتلون الأكراد في الاشتباك مع الفصائل الموالية لتركيا.

إقرأ المزيد
السفارة الروسية: الأتراك لم يبلغونا بتوقيف روسيات فقدت آثارهن في سوريا
السفارة الروسية: الأتراك لم يبلغونا بتوقيف روسيات فقدت آثارهن في سوريا

وأشار إلى أنه لا يعرف كم مواطنة روسية كانت بين النساء الهاربات، لكنهن هربن جميعا.

وأفادت قناة "تي أر تي" التركية بأنه تم توقيف جزء من الذين هربوا من المخيم، وأنهم محتجزون حاليا في مخيمات خاصة تحت السيطرة التركية بمحافظة حلب.

وكانت في مخيم عين عيسى نحو 350 عائلة لعناصر "داعش" وأفاد تقرير لقناة "بي بي سي" البريطانية بفرار نحو 50 روسية مع أطفالهن.

من جهتها، أعلنت العضو في مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الشيشاني هيدا ساراتوفا، أن لديها معلومات عن 15 امرأة و27 طفلا من روسيا، مضيفة أن إحدى النساء اتصلت بأقربائها وتحدث عن نقل نساء "داعش" من عين عيسى إلى تركيا.

وأكدت السفارة الروسية في أنقرة أمس السبت، أن السلطات التركية لم تبلغها بتوقيف روسيات بعد هروب سجينات عين عيسى.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيان هام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مقتل البغدادي