العراق يكشف أسرار حصوله على المعلومات التي قادت إلى البغدادي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها لعبت دورا هاما في عملية القضاء على أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشف مسؤول في المخابرات العراقية، أن استخبارات بلاده حصلت على معلومات قيمة من شخصين ألقت القبض عليهما، وأن هذه المعلومات قادت لموقع سري بالصحراء العراقية فيه وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، في تصريح لـCNN: "العمليات العراقية المشتركة لعبت دورا هاما في تقديم معلومات مهمة للجانب الأمريكي في عملية قتل البغدادي".

وكان مصدر أمريكي مطلع على ما جرى قال لـCNN إن البغدادي على ما يبدو فجر نفسه بسترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية منه، لافتا إلى أن تأكيد مقتله رهن تحليل عينات حمضه النووي.

المصدر: وكالات