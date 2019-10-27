التحالف العربي يعيد نشر قواته في عدن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إعادة نشر قواته في محافظة عدن جنوب اليمن "لتكون بقيادة المملكة".

وأكد التحالف في بيان نشرته اليوم الأحد وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إعادة انتشار قواته في عدن جاء "وفق متطلبات العمليات الحالية"، وضمن إطار جهوده المستمرة لـ"تنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية وتعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموما ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".

وأشادت قيادة التحالف بـ"كل الجهود التي بذلتها القوات كافلة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار".

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من توقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض المسودة الأولى من الاتفاق الذي تم تنسيقه بوساطة الرياض لوضع حد للنزاع بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس في جنوب اليمن.

وأسفر هذا الصراع عن اندلاع أزمة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والإمارات، التي قدمت الدعم للمجلس الانفصالي وشنت غارات على قوات موالية لحكومة هادي.

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المصدر: واس