مقتل شخصين بإطلاق نار في تكساس (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 10 آخرون بإطلاق نار عشوائي في حفل بتكساس اليوم الأحد.

وقالت وسائل الإعلام إن مئات الطلاب تجمعوا في غرينفيل بالقرب من دالاس، للاحتفال ببداية مرحلة جديدة في "كلية تكساس إيه آند إم" للتجارة.

وأفادت بأنه من غير الواضح عدد الذين كانوا في المبنى عندما فتح شخص يحمل بندقية النار، مؤكدة أن الجاني لا يزال طليقا.

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) 27 октября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية