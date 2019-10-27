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مقتل شخصين بإطلاق نار في تكساس (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل شخصين بإطلاق نار في تكساس (فيديو)
Reuters / Rick Wilking
شرطة في مدينة تكساس (أرشيف)
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 10 آخرون بإطلاق نار عشوائي في حفل بتكساس اليوم الأحد.

وقالت وسائل الإعلام إن مئات الطلاب تجمعوا في  غرينفيل بالقرب من دالاس، للاحتفال ببداية مرحلة جديدة في "كلية تكساس إيه آند إم" للتجارة.

وأفادت بأنه من غير الواضح عدد الذين كانوا في المبنى عندما فتح شخص يحمل بندقية النار، مؤكدة أن الجاني لا يزال طليقا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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