 
مباشر
عاجل
مصادر طبية للأناضول: عثرنا على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء بعد استهداف البغدادي في إدلب السورية

مع تجدد الاحتجاجات.. بغداد تحجب "العربية" و"الحدث"

أخبار العالم العربي

مع تجدد الاحتجاجات.. بغداد تحجب
Reuters Thaier Al-Sudani
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlwk

أفادت قناة "العربية" الفضائية السعودية بأن حكومة العراق قررت وقف عملها وقناة "الحدث" التابعة لها في العراق، بدعوى عدم وجود ترخيص لديهما.

وذكرت شبكة "العربية" اليوم الأحد أن قوة من الشرطة العراقية طلبت من مراسلي القناتين وقف أي أنشطة صحفية في أراضي البلاد، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تغطيتهما المتواصلة للاحتجاجات الجارية في العراق.

وذكّرت "العربية" بأن مكتبها في بغداد سبق أن تعرض في السادس من الشهر الجاري للاقتحام من قبل مسلحين ملثمين ما أدى إلى إصابة عدد من موظفيه، محملة الشرطة العراقية المسؤولية عن عدم تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

إقرأ المزيد
"رويترز": رئيس وزراء العراق يأمر قائد مكافحة الإرهاب باستخدام كافة التدابير لإنهاء الاحتجاجات

ويأتي هذا القرار على خلفية تجدد المظاهرات الغاضبة في العراق مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين.

المصدر: العربية نت

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا