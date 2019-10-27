انضمام طلاب وأساتذة مدارس وجامعات بغداد للمظاهرات

انضم طلاب وأساتذة العديد من المدارس والجامعات في بغداد اليوم الأحد، للمظاهرات التي تعم الكثير من أحياء العاصمة العراقية وخرجوا لتأييد المحتجين.

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وقال مراسل RT في العاصمة العراقية، إن"مدارس في جانبي الكرخ والرصافة خرجت في تظاهرات مؤيدة للمحتجين، منها حتى مدارس البنات"، مبينا أن "المئات من الطلبة وصلوا إلى ساحة التحرير".

وأضاف أن "طلبة الجامعات الذين دعوا للاعتصام في ساحة التحرير يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بدؤوا يتوافدون على الساحة".

ووجهت وزارة التربية العراقية اليوم الأحد، جميع مديرياتها في المحافظات بضرورة التقيد بالدوام بشكل طبيعي.

RT

وقالت في بيان صحفي: "في ظل الظروف الراهنة ومن أجل استقرار العملية التربوية والتعليمية وملاكاتها وللمحافظة على سير العملية التربوية وتأمين مستقبل أبنائنا الطلبة الأعزاء نهيب بالأسرة التربوية بجميع حلقاتها الإدارية والتعليمية على ضرورة المحافظة على سير الدوام الرسمي بالشكل الصحيح حرصا على استكمال المناهج الدراسية وفق المخطط الدراسي المقرر".

وتستمر لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، ترافقها أعمال عنف واشتباكات وحرق مقرات الأحزاب، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

المصدر: RT