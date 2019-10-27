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الدفاع التركية: مقتل جندي وإصابة 5 في رأس العين شمال سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية: مقتل جندي وإصابة 5 في رأس العين شمال سوريا
Reuters OSMAN ORSAL
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل عسكري تركي وإصابة 5 آخرين بجروح في هجمات لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية بالقرب من رأس العين بشمال سوريا.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الوحدات الكردية قصفت مجموعة من العسكريين الأتراك الذين كانوا يقومون بالاستطلاع والمراقبة في منطقة رأس العين.

وأوضحت أن الجنود تعرضوا للقصف بالصواريخ وقذائف مورتر وإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة "دوشكا".

وأكدت أن القوات التركية "ردت بشكل مناسب دفاعا عن نفسها وتم تدمير الأهداف المحددة".

المصدر: RT

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