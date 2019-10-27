الدفاع التركية: مقتل جندي وإصابة 5 في رأس العين شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل عسكري تركي وإصابة 5 آخرين بجروح في هجمات لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية بالقرب من رأس العين بشمال سوريا.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الوحدات الكردية قصفت مجموعة من العسكريين الأتراك الذين كانوا يقومون بالاستطلاع والمراقبة في منطقة رأس العين.

One of TAF personnel was martyred and 5 were wounded as a result of the harrassment attacks committed by PKK/YPG terrorists against our elements conducting reconnaissance-surveillance activities in Rasulayn, the area of Operation Peace Spring.https://t.co/Fegmg0OD6O#MSB#TSKpic.twitter.com/M6G4lyB65l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 октября 2019 г.

وأوضحت أن الجنود تعرضوا للقصف بالصواريخ وقذائف مورتر وإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة "دوشكا".

وأكدت أن القوات التركية "ردت بشكل مناسب دفاعا عن نفسها وتم تدمير الأهداف المحددة".

المصدر: RT