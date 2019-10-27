قائد "قسد" ملمحا لمقتل البغدادي: عملية تاريخية نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع واشنطن

نشر قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي تغريدة على "تويتر"، بعد تداول أخبار مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وقال عبدي: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، في تلميح للأخبار التي تداولتها وسائل إعلام عالمية حول مقتل زعيم التنظيم الإرهابي.

عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 27 октября 2019 г.

بدوره، أكد التلفزيون الرسمي العراقي أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي.

المصدر: RT