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مصادر طبية للأناضول: عثرنا على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء بعد استهداف البغدادي في إدلب السورية

قائد "قسد" ملمحا لمقتل البغدادي: عملية تاريخية نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع واشنطن

أخبار العالم العربي

قائد
Reuters FW1/Toby Chopra
قائد قسد مظلوم العبدي
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نشر قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي تغريدة على "تويتر"، بعد تداول أخبار مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وقال عبدي: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، في تلميح للأخبار التي تداولتها وسائل إعلام عالمية حول مقتل زعيم التنظيم الإرهابي.

بدوره، أكد التلفزيون الرسمي العراقي أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي.

المصدر: RT

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