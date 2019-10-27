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انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد بتوجيه من عبد المهدي

أخبار العالم العربي

انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد بتوجيه من عبد المهدي
Reuters KHALID AL-MOUSILY
صورة من الأرشيف
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن نشر قواته في بعض مناطق العاصمة بغداد بتوجيه من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وجاء في بيان للجهاز، نقلته قناة "السومرية" العراقية اليوم الأحد، أن "قوات من جهاز مكافحة الإرهاب انتشرت في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين".

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وأوضح البيان، أن الانتشار جاء "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب".

وأفاد مصدر أمني لـ "السومرية" بانتشار عربات مكافحة الإرهاب ليلة أمس على التقاطعات وقرب جامعة بغداد والمصارف والمنشآت المهمة تحسبا لوقوع أي طارئ.

ويأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، التي ترافقها أعمال عنف واشتباكات وحرق لمقرات الأحزاب، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

المصدر: السومرية

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