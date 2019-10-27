"رويترز" عن مسؤولين إيرانيين: السوريون أبلغونا بمقتل البغدادي

أعلن مسؤولان إيرانيان لـ"رويترز" أن مصادر سورية أبلغت طهران بمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا.

ونقلت "رويترز" عن أحد المسؤولين الإيرانيين قوله اليوم الأحد، إنه "تم إبلاغ إيران بمقتل البغدادي من قبل مسؤولين سوريين اطلعوا على المعلومات الميدانية"، فيما أكد المسؤول الثاني هذه المعلومات.

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وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بمقتل البغدادي بعملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.

وبينما لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بـ"بيان هام" يخص السياسة الخارجية، اليوم الأحد.

من جانبه، قال ترامب في تغريدة على "تويتر" إن "شيئا كبيرا حدث للتو" دون أن يكشف عن أي تفاصيل.

المصدر: رويترز