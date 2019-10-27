وكالة: مسلحو منظمة "بدر" قتلوا 7 متظاهرين

ذكرت الشرطة ومصادر بوزارة الصحة العراقية، أن 7 محتجين على الأقل قتلوا وأصيب 38 في مدينة الحلة العراقية يوم الأحد بعد أن فتح عناصر من منظمة بدر النار على المتظاهرين.

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وتجمع متظاهرون في جميع أنحاء العراق يوم السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصا.

ومنذ صباح يوم الجمعة تشهد العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق موجة احتجاجات جديدة تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.

المصدر: "رويترز"