رويترز: رئيس وزراء العراق يأمر قائد مكافحة الإرهاب باستخدام كافة التدابير لإنهاء الاحتجاجات

أكد مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" السبت، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات النخبة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتجاجات.

إقرأ المزيد

وأشار المصدران، إلى أن "مذكرة صدرت من عبد المهدي إلى قائد النخبة العراقية لمكافحة الإرهاب تطلب منه نشر قواته واستخدام جميع التدابير اللازمة" لإنهاء الاحتجاجات في بغداد.

من جهته، أفاد مراسلنا في بغداد، أن القوات الأمنية أمهلت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل البدء باقتحامها، وإلا ستتعامل معهم على أنهم "خارجين عن القانون".

وقال، إن "السلطات أذاعت هذا التنبيه عبر مكبرات الصوت، وأذاعت معه الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قبل يومين".

وأضاف، أن "المتظاهرين مازالوا يحاولون عبور جسر الجمهورية والوصول إلى المنطقة الخضراء"، مبينا أن "تعزيزات أمنية عسكرية كبيرة وصلت إلى هناك".

المصدر: RT + رويترز