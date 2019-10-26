طالب النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، في وثيقة موقعة باسمه، رئيس مجلس النواب بدعوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستجواب.

وكتب الزرفي، في الوثيقة: "نظرا لعدم قدرة الحكومة على إدارة مفاصل الدولة وإخفاق السيد رئيس الوزراء في إدارة الأزمات في العراق، وعدم قدرته على حماية أمن المواطنين والمصالح العامة والخاصة، نطلب من سيادتكم عقد جلسة لاستجوابه".

وأضاف، أن "إخفاق رئيس الوزراء في تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل أعضاء البرلمان لهو أحد الأسباب التي دعتنا لتقديم هذا الطلب".

وأشار النائب العراقي، إلى أن "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وسقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المحتجين"، من ضمن قائمة المخالفات التي حددها ضمن طلبه.

وأكد مصدر مقرب من الزرفي، أن الأخير أكمل كافة الإجراءات القانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان.

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المصدر: السومرية نيوز