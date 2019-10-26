أصدر وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، قرارا بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن القرار يستثني:

1 - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

2 - تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

3 - تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.

4 - تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.

وحذر القرار المخالفين، مؤكدا أن "كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بشدة وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".

ويأتي صدرو القرار على خلفية احتجاجات شعبية واسعة يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة دون قيود طائفية واسترداد المال العام من مسؤولين تولوا السلطة في السنوات الثلاثين الأخيرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام