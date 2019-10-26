نشرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم السبت، حصيلة جديدة لعدد القتلى الذي سقطوا في الاحتجاجات منذ أمس، وأكدت أنهم وصلوا إلى 63 قتيلا.

وقالت المفوضية، في بيان، إن 63 عراقيا قتلوا في مختلف المحافظات خلال الاحتجاجات على مدار يومين، للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

وذكر البيان أن القتلى سقطوا في محافظات بغداد، وميسان، وذي قار، والبصرة، والمثنى، والديوانية، وبابل، وأشار إلى إصابة 2595​​​ شخصا بين المدنيين والعسكريين.

وأكدت المفوضية أن الاحتجاجات شهدت "حرق وإلحاق الأضرار بـ 83 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثىنى وبابل وكربلاء".

المصدر: RT