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مراسلنا: السلطات العراقية تمهل المتظاهرين نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل اقتحامها

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مراسلنا: السلطات العراقية تمهل المتظاهرين نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل اقتحامها
Reuters ALAA AL-MARJANI
الاحتجاجات في العراق
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أفاد مراسلنا في بغداد، بأن القوات الأمنية أمهلت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل البدء باقتحامها، وإلا ستتعامل معهم على أنهم "خارجون عن القانون".

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وقال، إن "السلطات أذاعت هذا التنبيه عبر مكبرات الصوت، مرفقا بالخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قبل يومين".

وأضاف، أن "المتظاهرين ما زالوا يحاولون عبور جسر الجمهورية والوصول إلى المنطقة الخضراء"، مبينا أن "تعزيزات أمنية عسكرية كبيرة وصلت إلى هناك".

من جهته، أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، "مطالبة الحكومة للمتظاهرين بضرورة إخلاء الساحة".

المصدر: RT

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