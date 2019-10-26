عناصر من قوات المظلات المصرية في باكستان للمشاركة بالتدريب المشترك "فجر الشرق -1"

وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية، إسلام آباد للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "فجر الشرق - 1".

ويستمر التدريب على مدار أسبوعين، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب.



وتم عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة بما يساهم في توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود، لتنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية، ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب .



ويمثل التدريب نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين هذه الدول كونه الأول من نوعه حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، تساهم في رفع مستوى الجاهزية والإستعداد القتالي للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.



يأتى تدريب " فجر الشرق - 1" امتدادا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي "تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار".

ناصر حاتم

المصدر: RT