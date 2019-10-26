مراسلنا: متظاهرون يصلون ساحة التحرير وسط بغداد والأمن يفرقهم بالغاز المسيل للدموع 

أفاد مراسلنا في بغداد، بأن حشودا غفيرة من المحتجين وصلت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الأمنية بتفريق المتواجدين على جسر الجمهورية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار المراسل، إلى أن استخدام القوات الأمنية للغاز تسبب في وقوع حالات اختناق بين المتظاهرين، مؤكدا أن الدائرة الإعلامية في البرلمان نفت إخلاء مبنى السلطة التشريعية، وأن المجلس أدى عمله بشكل طبيعي، وموظفوه غادروه بعد انتهاء الدوام الرسمي للمجلس.

وأكد المراسل، حدوث إطلاق كثيف لقنابل الغاز على ساحة التحرير مع تزايد أعداد المحتجين التي تقدر بالآلاف، في وقت ما زالت فيه سيارات الإسعاف تخلي المصابين إلى مستشفيات العاصمة.

الديوانية

من جهته، أعلن محافظ الديوانية، زهير شعلان، أنه "لا تظاهر بدون إجازة رسمية وتبين لنا انحراف تظاهرات الديوانية عن مسارها السلمي".

من جهته، أكد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي غازي الطائي، اعتقال عدد من الذين قاموا بحرق مجلس الديوانية ومقرات الأحزاب.

وقال الطائي في مؤتمر صحفي، إنه "جرى وضع خطة لتأمين المحافظة وحماية الأماكن الحيوية في الديوانية.. اعتقلنا مجموعة من الذين قاموا بحرق مجلس المحافظة ومقرات الأحزاب".

وشدد الطائي على، أن "كل من يعتدي على المباني الحكومية سيعامل معاملة الإرهاب"، مشددا على أن "القوات الأمنية مع المتظاهرين السلميين".

البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، بأن القوات الأمنية اعتقلت عددا من المتظاهرين بالقرب من فلكة العروسة وسط محافظة البصرة".

وأضاف، أن "القوات أطلقت نيرانا حية لتفريق المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية.. طاردت المتظاهرين في شوارع الأندلس المؤدية إلى مبنى ديوان المحافظة لتفريق المتظاهرين".

ذي قار

أكد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، السبت، على أن "عددا من الأشخاص قاموا بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار".

وتعرض عدد من المقرات الحكومية والحزبية في المحافظة أمس الجمعة، إلى عمليات حرق.

RT المحتجون في العاصمة العراقية بغداد

RT المحتجون في العاصمة العراقية بغداد

RT المحتجون في العاصمة العراقية بغداد

RT المحتجون في العاصمة العراقية بغداد

RT المحتجون في العاصمة العراقية بغداد

RT المحتجون في العاصمة العراقية بغداد

المصدر: RT