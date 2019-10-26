أعلن "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن وزراءه ونوابه ونائبتي الرئيس، سيعلنون الاثنين عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة، لرفع السرية عن حساباتهم المصرفية.

وأضاف "التيار" في بيان، أن "القرار يأتي تلاقيا مع موقف الرئيس ميشال عون".

وأشار البيان، إلى أن "الهيئة السياسية للتيار التي عقدت اجتماعها يوم السبت الفائت، أقرت 3 مقترحات مقدمة من نواب "التيار" في البرلمان، وهي: قانون رفع السرية المصرفية، وقانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، وقانون استعادة الأموال العامّة المنهوبة من الدولة"، مؤكدا على أن الجهود ستبذل، لإقرار المقترحات في مجلس النواب.

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وقبل ذلك، قال وزير الدفاع إلياس بو صعب، إنه سيتقدّم يوم الاثنين بطلب لرفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات زوجته وولديه في لبنان والخارج سلفا، وذلك تلبية لرغبة رئيس الجمهورية الذي طلب ذلك من جميع الوزراء خلال آخر اجتماع للحكومة.

المصدر: alahednews