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سياسي لبناني: لو رفع حزب الله غطاءه عن السياسيين لسقطت كل منظومة الحكم الفاسدة

أخبار العالم العربي

سياسي لبناني: لو رفع حزب الله غطاءه عن السياسيين لسقطت كل منظومة الحكم الفاسدة
twitter.com/misbahahdab
مصباح الأحدب
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أعرب النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، عن اعتقاده بأنه "لو رفع حزب الله غطاءه عن السياسيين لسقطت كل المنظومة الفاسدة الموجودة بالحكم اليوم".

وقال الأحدب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "هذه ثورة الناس المفقرة والمذلولة ضد من نهبوا وسرقوا الدولة والشعب بلا رقيب ولا حسيب، وليست ثورة موجهة ضد سلاح حزب الله كما قال السيد نصر الله".

وأضاف: "إن كان الحزب يخشى أن تقلب الثورة إلى ثورة لمواجهة سلاحه، فعليه تفادي وضع السلاح في مواجهة مطالب الشعب اللبناني المحقة. والكل يعلم أن حزب الله لو رفع غطاءه عن السياسيين لسقطت كل المنظومة الفاسدة الموجودة بالحكم اليوم".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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