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فنانون جزائريون يطلقون حملة لدعم "معتقلي الرأي" (صور)

أخبار العالم العربي

فنانون جزائريون يطلقون حملة لدعم
Reuters CK/
مظاهرات الجزائريين
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نشر فنانون جزائريون مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمهم لمن سموهم بـ "معتقلي الرأي" الذين جرى احتجازهم أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وجاءت مبادرة الفنانين استجابة لنداء أطلقته مجموعة "الجزائر واقفة" التي تدعو إلى "ضرورة المشاركة بقوة وبشكل استعجالي لدعم قضية سجناء الرأي".

وحمل المغنون والممثلون المشاركون في الحملة لافتات كتبت عليها عبارات "أنا معتقل"، "جميعنا معتقلون"، "اليوم هم وغدا أنت"، كما أشارت اللافتات إلى أسماء العديد من الصحافيين والسياسيين والمواطنين الذين اعتقلوا وصدرت في حقهم أحكام بالسجن.

وكان من بين المشاركين في الحملة المغني أحمد تاكجوت (حميدو)، والفنانة أمال زان، والممثل الكوميدي كمال عبدات، والمغنية الشابة حياة زروق.

المصدر: "فيسبوك" + TSA

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