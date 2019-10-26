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وزير الدفاع اللبناني يعلن نيته رفع السرية المصرفية عنه وعن عائلته

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع اللبناني يعلن نيته رفع السرية المصرفية عنه وعن عائلته
وزير الدفاع اللبناني
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أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أنه سيرفع السرية المصرفية عنه وعن زوجته، ولحق به عدد كبير من وزراء ونواب حزب "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس الحالي ميشال عون.

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وقال بو صعب عبر حسابه على تويتر: "تلبية لرغبة فخامة الرئيس من جميع الوزراء خلال آخر اجتماع للحكومة سوف أتقدم يوم الاثنين بكتاب أرفع بموجبه السرية المصرفية عن حساباتي و حسابات زوجتي وولدي في لبنان والخارج سلفا".

ويشهد لبنان احتجاجات منذ 10 أيام يطالب فيها المتظاهرون باسترجاع المال العام المنهوب ورفع السرية المصرفية عن حسابات السياسيين.

المصدر:RT

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