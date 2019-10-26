وزير الدفاع اللبناني يعلن نيته رفع السرية المصرفية عنه وعن عائلته

أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أنه سيرفع السرية المصرفية عنه وعن زوجته، ولحق به عدد كبير من وزراء ونواب حزب "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس الحالي ميشال عون.

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وقال بو صعب عبر حسابه على تويتر: "تلبية لرغبة فخامة الرئيس من جميع الوزراء خلال آخر اجتماع للحكومة سوف أتقدم يوم الاثنين بكتاب أرفع بموجبه السرية المصرفية عن حساباتي و حسابات زوجتي وولدي في لبنان والخارج سلفا".

تلبية لرغبة فخامة الرئيس من جميع الوزراء خلال آخر اجتماع للحكومة سوف اتقدم يوم الاثنين بكتاب ارفع بموجبه السرية المصرفية عن حساباتي و حسابات زوجتي وولديّ في لبنان والخارج سلفا — Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

ويشهد لبنان احتجاجات منذ 10 أيام يطالب فيها المتظاهرون باسترجاع المال العام المنهوب ورفع السرية المصرفية عن حسابات السياسيين.

المصدر:RT