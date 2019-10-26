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إصابة شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في خان يونس

أخبار العالم العربي

إصابة شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في خان يونس
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
عناصر الجيش الإسرائيلي - أرشيف
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أصيب شاب فلسطيني، ظهر اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إصابة الشاب متوسطة الخطورة وفي منطقة البطن.

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وقال شهود عيان، إن الأبراج العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار صوب سيارة للصرف الصحي تابعة لبلدية خزاعة، الأمر الذي أدى لإصابة السائق، وجرى نقله إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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