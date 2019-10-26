إصابة شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في خان يونس

أصيب شاب فلسطيني، ظهر اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إصابة الشاب متوسطة الخطورة وفي منطقة البطن.

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وقال شهود عيان، إن الأبراج العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار صوب سيارة للصرف الصحي تابعة لبلدية خزاعة، الأمر الذي أدى لإصابة السائق، وجرى نقله إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات