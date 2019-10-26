مسؤول كردي تعليقا على خطط ترامب: النفط أكثر كثافة من دم الأبرياء

كتبت مجلة "نيوزويك" أن القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سوريا، أثارت غضب الأكراد في سوريا والعراق على حد سواء.

ونقلت المجلة عن مسؤول استخباراتي كردي رفيع قوله تعليقا على خطط الإدارة الأمريكية لتعزيز تواجدها في المناطق النفطية شمال شرقي سوريا: "هذا الأمر كله يتعلق بالنفط، وهو أكثر كثافة من دم الأبرياء".

وأكد مسؤولون أكراد للمجلة أن خيبة الأمل التي استدعتها خطوات ترامب الأخيرة في سوريا ونسف الثقة بالتزامات واشنطن طويلة الأمد قد تدفع بأكراد العراق إلى أحضان إيران.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي شيروان ميرزا: "ننتظر من الولايات المتحدة أن تغير سلوكها، وإذا لم يحدث ذلك فإننا سنضطر إلى البحث عن صديق آخر في المنطقة"، مؤكدا أن إيران المجاورة قد تصبح هذا "الصديق الجديد".

وشدد ميرزا على أن أكراد العراق يشعرون بالغضب البالغ إزاء قرار ترامب سحب القوات من منطقة العملية التركية شمال شرقي سوريا، وقلقون للغاية من محاولات تركيا توسيع حملتها العسكرية إلى أراضي كردستان العراق، وتابع: "نريد أن نعيش سلميا في أراضينا".

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المصدر: "نيوزويك"