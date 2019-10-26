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"نشاط غير عادي في أجواء غزة" ومقاتلات إسرائيلية تنطلق لمتابعة الوضع

أخبار العالم العربي

Reuters
مقاتلة إسرائلية
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قالت "القناة 13 الإسرائلية" السبت، إن مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء قطاع غزة بعد ظهور ما وصفته بنشاط غير عادي في أجواء قطاع غزة.

ونشرت القناة الإسرائيلية على صفحتها في "تويتر" تغريدة تفيد بأنه لم يتم الكشف عن نوعية النشاط المذكور في أجواء غزة، مشيرة إلى أن الجيش لم يصدر أي تعليمات أو تحذيرات من خطر على سكان المستوطنات.

 

المصدر: القناة 13 الإسرائيلية

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