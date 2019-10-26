"نشاط غير عادي في أجواء غزة" ومقاتلات إسرائيلية تنطلق لمتابعة الوضع

قالت "القناة 13 الإسرائلية" السبت، إن مقاتلات سلاح الجو حلقت في سماء قطاع غزة بعد ظهور ما وصفته بنشاط غير عادي في أجواء قطاع غزة.

ونشرت القناة الإسرائيلية على صفحتها في "تويتر" تغريدة تفيد بأنه لم يتم الكشف عن نوعية النشاط المذكور في أجواء غزة، مشيرة إلى أن الجيش لم يصدر أي تعليمات أو تحذيرات من خطر على سكان المستوطنات.

מטוסי קרב של חיל האוויר הוקפצו כדי לבדוק פעילות חריגה שזוהתה במרכז רצועת עזה. לא ניתנו הנחיות מיוחדות לתושבי יישובי עוטף עזה @bokeralmog — חדשות 13 (@newsisrael13) October 26, 2019

المصدر: القناة 13 الإسرائيلية