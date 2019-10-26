مراسلنا: إصابات بين المتظاهرين في مواجهات مع الأمن وسط بغداد

أفاد مراسلنا في العراق اليوم السبت، بتجدد المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وذكر مراسلنا أن "أكثر من عشرة محتجين أصيبوا بسبب إطلاق الأمن الغاز المسيل للدموع بعدما حاولوا عبور الجسر باتجاه المنطقة الخضراء".

وأضاف أن "المحتجين يتجمعون قرب جسور الجمهورية ويحاولون الوصول للمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية".

المصدر: RT