 
مباشر

بالصور.. وصول قوات الرد السريع العراقية إلى محافظة ميسان

أخبار العالم العربي

بالصور.. وصول قوات الرد السريع العراقية إلى محافظة ميسان
Reuters TAS /TC
قوات مكافحة الإرهاب العراقية -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlq5

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن وحدات من قوات الرد السريع، قد وصلت صباح اليوم إلى محافظة ميسان جنوبي البلاد، في إطار تعميم قانون الإرهاب على مخربي الاحتجاجات.

وقال المصدر لـRT  إن "قوة كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب وصلت إلى المحافظة لفرض الأمن فيها بعد مواجهات مسلحة أمس وما شهدته من عمليات قتل بالقرب من مقار بعض الأحزاب والفصائل المسلحة".

بالصور.. وصول قوات الرد السريع العراقية إلى محافظة ميسان
RT
قوات مكافحة الارهاب في محافظة ميسان

وأضاف أن "القوة ستفرض الأمن في المحافظة بعيدا عن تقييد الحراك الاحتجاجي السلمي".

بالصور.. وصول قوات الرد السريع العراقية إلى محافظة ميسان
RT
قوات مكافحة الارهاب في محافظة ميسان

وقتل في المحافظة يوم أمس مسؤول في حركة "عصائب أهل الحق" وشقيقه بهجوم مسلح على مقر "العصائب"، كما أضرم محتجون النار في مقرين لفصيلي "بدر" و"سرايا الخراساني" التابعين للحشد الشعبي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن القوات الأمنية ستتعامل مع المخربين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد "وفق قانون الإرهاب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا