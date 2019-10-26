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عبد المهدي يعين ناطقا عسكريا باسمه

أخبار العالم العربي

عبد المهدي يعين ناطقا عسكريا باسمه
Reuters AS/ELO
رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي
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كلف رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اللواء عبد الكريم خلف متحدثا رسميا باسمه كقائد عام للقوات المسلحة العراقية.

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وقال مصدر في مكتب عبد المهدي لـRT  إن "رئيس الوزراء كلف اللواء عبد الكريم خلف متحدثا رسميا باسمه كقائد عام للقوات المسلحة العراقية"، وأن "هذا التكليف يأتي في وقت يحتاج عبد المهدي للحديث فيه بصفته قائدا للقوات المسلحة العراقية".

عبد الكريم خلف، لواء متقاعد كان متحدثا باسم وزارة الداخلية، كما شغل منصب مدير عام العمليات فيها قبل أن يحال على التقاعد.

ويأتي قرار التعيين في وقت تشهد فيه البلاد تظاهرات منددة بالفساد ومطالبة بإجراء الإصلاحات وتوفير فرص العمل.

 المصدر: RT

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