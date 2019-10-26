بالفيديو.. هبوط طائرات حربية أمريكية جديدة في السعودية والإمارات

أعلن الجيش الأمريكي أمس الجمعة نشر الولايات المتحدة طائرات حربية جديدة في السعودية والإمارات.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يظهر هبوط قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز B-1B في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، بعد الطيران مباشرة من قاعدة إلسورث في ولاية داكوتا الجنوبية.

تهبط قاصفات (B-1B) في قاعدة الأمير سلطان الجوية في 🇸🇦#السعودية بعد الطيران مباشرة من قاعدة (إلسورث)الجوية في ولاية ساوث داكوتا. (B-1B)هي قاذفة إستراتيجي بعيدة المدى قادرة على ضرب أي خصم في أي مكان في العالم. وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على إجراء العمليات القتالية https://t.co/qRrOPXQ3TH — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) October 25, 2019

وأشارت إلى أن تلك القاذفات بإمكانها ضرب أي خصم في أي مكان في العالم، مشددة على أن هذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على تنفيذ العمليات القتالية.

كما نشرت المجلة الرسمية لسلاح الجو الأمريكي Airman Magazine مقطع فيديو ثانيا يظهر إقلاع مقاتلات من طراز "إف-15 إي سترايك إيغل".

F-15E Strike Eagles from the @48FighterWing deployed to Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates, Oct. 18, 2019, in support of @CENTCOM.



The jets join a diverse mix of aircraft deployed to the region including F-35A Lightning IIs, KC-10 Extenders, E-3 Sentrys, and RQ-4 aircraft. pic.twitter.com/wZX7qlX9su — Airman Magazine (@AirmanMagazine) October 24, 2019

وأوضحت المجلة أن هذه المقاتلات التابعة للجناح الـ48 نشرت في 18 أكتوبر الجاري بقاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، مشيرة إلى أنها انضمت إلى مجموعة متنوعة من الطائرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، بما فيها طائرات "إف-13 أي" وطائرة التزود بالوقود "كيه سي-10 إكستندر" وطائرة الاستطلاع "إي-3 سينتري" والطائرة المسيرة "آر كيو-4".

المصدر: RT