مصادر إعلامية توثق انتشار قوات أمريكية شمال شرقي سوريا (فيديو)

نشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق دخول رتل عسكري تابع للقوات الأمريكية الأراضي السورية بعد منتصف ليلة السبت.

ووفق "المرصد"، دخل الرتل عبر معبر الوليد قادما من شمال العراق واتجه نحو النقاط الأمريكية الموجودة في محافظة دير الزور.

وأشار "المرصد" إلى أن الرتل مؤلف من عشرات الآليات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، اجتازت معبر سيمالكا قادمة من إقليم كردستان العراق.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بعد أن سحبت واشنطن جزءا من قواتها من سوريا مع شن تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد صرح بأن بلاده ستتخذ إجراءات لتعزيز تواجدها في منطقة دير الزور شرقي سوريا، وستنشر "قوات مؤللة" هناك.

وأكد إسبر أن الهدف من تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، هو منع مقاتلي تنظيم "داعش" من الوصول إلى حقول النفط.

المصدر: "المرصد السوري" + وكالات