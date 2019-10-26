بسبب مقاطعة أبقارها.. تل أبيب تدرس سلسلة إجراءات ضد رام الله

أفاد المحلل الإسرائيلي للشؤون الفلسطينية غال بيرغر، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للأبقار والمواشي الإسرائيلية.

ووفقا لقناة "كان" العبرية، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية، وإجبارها على التراجع عن قرارها مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية قد قال: "إننا ماضون في الانفكاك التدريجي من العلاقة الاستعمارية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي... في ظل انسداد الأفق السياسي في الوقت الراهن، لا يمكن الاستسلام للأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، ويجب كسر هذا الأمر الواقع من خلال الانفكاك من الاحتلال".

وأضاف أن للانفكاك عدة ركائز، أهمها "تعزيز المنتج الوطني، والانفتاح على العالم" بحيث يتم الاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية وزيادة الواردات من العالم، مشيرا ألى أن الواردات غير الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 16% خلال 7 شهور.

المصدر: وكالة "معا"