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مركز المصالحة الروسي ينفي تقارير عن اشتباكات في الحسكة

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مركز المصالحة الروسي ينفي تقارير عن اشتباكات في الحسكة
Reuters KHALIL ASHAWI
تشكيلات مسلحة موالية لتركيا قرب الحدود السورية - التركية
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نفى مركز المصالحة الروسي في سوريا صحة تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية السورية وجماعات مسلحة موالية لتركيا في منطقة تل تمر بريف الحسكة شمال سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي، اللواء أليكسي باكين، اليوم الجمعة، إن "تقارير بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول تصعيد الأوضاع واشتباكات بين القوات الحكومية والتشكيلات الموالية لتركيا قرب بلدة تل تمر في محافظة الحسكة لا تتطابق والواقع".

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وأشار باكين إلى استمرار انتشار وحدات الجيش السوري عند خط التماس مع القوات التركية، مضيفا أن مركز المصالحة يتابع الأوضاع في المنطقة، وهي مستقرة.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد مركز المصالحة بأن وحدات الجيش السوري قضت على مجموعة من المسلحين شمالي بلدة مورك بريف حماة، والتي كانت تقوم بزرع الألغام في طريق سير شحنات الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وبالقرب من بلدة كبانة بريف اللاذقية تصدى الجيش السوري لمحاولة مسلحي "هيئة تحرير الشام" السيطرة على عدة مرتفعات في المنطقة، حسب بيان المركز الروسي.

المصدر: RT

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