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الكشف عن رادار عسكري متطور يتتبع 150 هدفا على أرض مصر (صور)

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الكشف عن رادار عسكري متطور يتتبع 150 هدفا على أرض مصر (صور)
الرادار
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كشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن وجود محطة رادار ثلاثية الإحداثيات متواجدة على أرض مصر، مصممة للتحكم في الأجواء وتتبع مسار الأهداف الجوية على ارتفاعات ومسافات عالية.

الكشف عن رادار عسكري متطور يتتبع 150 هدفا على أرض مصر (صور)الرادار
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وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن اللقطات أظهرت الرادار الروسي المتطور ثلاثي الأبعاد Protivnik-GE 3D، حيث يتواجد في منطقة الجيزة.

وقالت الصحيفة إن هذا الرادار يتميز بخصائص تكتيكية وفنية هائلة مثل أقصى ارتفاع للكشف عن الأهداف 80 كيلومترا، ومدى الكشف يصل إلى 350 كيلومترا ومع مجال رؤية واضحة يصل إلى 400 كيلومتر.

ومحطة الإحداثيات الثلاثية قادرة على اكتشاف وتتبع ما يصل إلى 150 هدفا تتحرك بسرعة تتراوح من 60 إلى 8000 كيلومتر في الساعة.

الكشف عن رادار عسكري متطور يتتبع 150 هدفا على أرض مصر (صور)الرادار

وللرادار القدرة على كشف ومتابعة جميع الطائرات والقاذفات الاستراتيجية والطائرات التكتيكية، والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والأجسام الطائرة صغيرة الحجم ومنخفضة السرعة، كما يمكنه تمييز الأهداف الصديقة، وتحديد مواقع التشويش بدقة وإضاءة الأهداف المعادية لمنظومات الدفاع الجوي وتوجيه المقاتلات لاستهدافها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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