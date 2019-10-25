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طهران تتهم السعودية وإسرائيل والأمريكيين باستغلال احتجاجات العراق تمهيدا لتدخل أجنبي بمعونة البعثيين

أخبار العالم العربي

طهران تتهم السعودية وإسرائيل والأمريكيين باستغلال احتجاجات العراق تمهيدا لتدخل أجنبي بمعونة البعثيين
RT
مستشار رئيس البرلمان الايراني، حسين أمير عبد اللهيان
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اتهم مستشار رئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، باستغلال المطالب الحقيقية للشعب العراقي، لتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقال عبد اللهيان، إن "هذه البلاد تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق وإسقاط الحكومة المنتخبة وتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في العراق من خلال استغلالها للمطالب الحقيقية للشعب العراقي".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "هذه البلاد تتبع طريقة توظيف البعثيين والمندسين من أجل استغلالهم في عرقلة عمل الحكومة".

وشدد عبد اللهيان على أن "الحل يكمن في الاهتمام الحقيقي بالمطالب المعيشية للشعب العراقي والانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأمريكية من العراق".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بالتزامن استئناف مظاهرات مطالبة بالإصلاحات والقضاء على الفساد، فيما وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الدعوات لإسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة خارج نطاق الدستور والقانون بـ"المؤامرة".

المصدر: RT

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