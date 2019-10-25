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الصحة الفلسطينية: إصابة 77 مواطنا بينهم 31 بالرصاص الإسرائيلي الحي خلال مسيرة العودة على حدود غزة

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الصحة الفلسطينية: إصابة 77 مواطنا بينهم 31 بالرصاص الإسرائيلي الحي خلال مسيرة العودة على حدود غزة
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
مواجهات عند الحود الشرقية لقطاع غزة - أرشيف
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 77 فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الجمعة الـ 80 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة مختلفة منها 31 بالرصاص الإسرائيلي الحي.

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وتوافد الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة للمشاركة في الجمعة الثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

المصدر: وكالة معا

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