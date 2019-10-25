قالت وكالة "سانا"، إن الجيش السوري، وسع اليوم نطاق انتشاره في شمال ريف محافظة الحسكة، وحرك وحدات من مدينة القامشلي باتجاه الريف الشمالي الغربي للمدينة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الهدف من ذلك حماية السكان من "العدوان التركي".

وذكر مراسل الوكالة، أن عدة عربات عسكرية تقل عناصر من الجيش السوري، تحركت بعد ظهر اليوم من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة، في وقت بدأت فيه وحدات الشرطة العسكرية الروسية، تسيير دوريات من المدينة باتجاه الحدود مع تركيا.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 300 عسكري من الشرطة العسكرية الروسية و20 مركبة مدرعة وصلت إلى سوريا في إطار مهامها للانتشار، في منطقة الحدود مع تركيا والمساعدة على ضمان سلامة السكان وتسيير الدوريات.

وقالت الوكالة السورية، إن "وحدات من الجيش السوري، انتشرت خلال الأيام الماضية، في عدد من القرى بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وثبتت نقاطها على محور الطريق الدولي الحسكة - حلب، وذلك بعد انتشار وحدات أخرى في مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي، وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة، في إطار مهامها للدفاع عن الوطن وأبنائه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية".

المصدر: سانا