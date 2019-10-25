أعربت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، عن تحفظ المجلس على بعض بنود "اتفاق سوتشي" بين روسيا وتركيا، مؤكدة الاستمرار بمناقشة هذه البنود.

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وقالت في حديث لقناة RT: "نحن لم نشارك في هذا الاتفاق والبنود التي تم الإعلان عنها علنيا تجري مناقشتها من طرفنا.. هناك بنود بحاجة إلى محادثات ولدينا تحفظ على عدد منها".

وأضافت، أن "التعاون والتعامل فيما يخص حماية المنطقة من الهجوم التركي أمر ضروري جدا، ونرى أن التعاون مع القوات الروسية في المنطقة أمر مهم وسنعمل حسبما هو مطلوب".

وأشارت القيادية في مجلس "سوريا الديمقراطية" إلى أن "قسد" تأسست بهدف الدفاع عن سكان المنطقة التي تتواجد فيها.. حاربنا داعش لسنين، وقواتنا منظمة ولها نظام داخلي وباع طويل في المقاومة والحرب ضد الإرهاب، وجميع أفرادها من أبناء المنطقة الواقعة في شمال وشرق سوريا".

وشددت على أن "خصوصية هذه القوات يمكن الحفاظ عليها ضمن منظومة الجيش الوطني السوري عندما يوضع الدستور الجديد للبلاد".

وأجابت القيادية الكردية، على سؤال حول الثقة بالإدارة الأمريكية بعد تخليها عن الأكراد؟، وقالت: "المسألة ليست ثقة من عدمها، ونحن نرى أن مسألة التواصل مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة مهمة، باعتبارها تخلق توازنا في المنطقة.. روسيا بحاجة إلى نوع من الحياد في التعامل بما يخص القضية السورية بشكل عام".

وحددت إلهام أحمد، أهم القضايا التي يجب التعامل معها في سبيل التوصل إلى حل للأزمة السورية وعلى رأسها "تحقيق مطالب الشعب السوري بكافة مكوناته"، لحل القضية بالطرق السلمية وإنهاء القتال والتوصل إلى سوريا بدستورها الجديد.

وشددت القيادية الكردية، على أن المجلس يتواصل مع موسكو وواشنطن، وأن "هناك حوارات ومحادثات.. نحن لا نتشبث بالموقف الأمريكي فقط أو نعول عليه.. حماية الآبار النفطية مسألة مهمة لكي لا تقع في أيدي غير أمينة".

وعن التعامل مع الحكومة السورية، أشارت القيادية الكردية إلى أنه "يمكن طرح مسائل ضمان الحقوق ضمن إطار البدء بمحادثات جدية مع دمشق للتوصل إلى تفاهمات جديدة تحل الأزمة وتنهي الاحتلال التركي للأراضي السورية بالكامل".

المصدر: RT