كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الجمعة، أن برلين تستطيع ارسال 2500 من جنودها إلى سوريا في حال إقامة منطقة آمنة دولية هناك، على أن لا تزيد مدة تواجدهم بتلك المنطقة عن عامين.

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ووفقا للصحيفة فإن بعثة القوات التي سترسل إذا تم تحقيق مقترح ألمانيا ستشمل رجال الاستطلاع والوحدات الخاصة الهندسية، إلى جانب ناقلات الجنود المدرعة ومدافع "هاوتزر" والأسلحة الثقيلة الأخرى، فيما ستتعزز القوات الجوية بمقاتلتي "تورنادو" و "يوروفايتر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لخبراء وزارة الدفاع الألمانية، سيتم تقسيم المنطقة الآمنة المقترحة إلى قطاعات بطول 40 كيلومترا وعرض 30 كيلومترا.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب – كارينباور، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستقترح على حلف الناتو إنشاء منطقة آمنة في سوريا على الحدود مع تركيا، تحت إشراف الأمم المتحدة.

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، رحب بالاقتراح الألماني حول إنشاء منطقة آمنة تحت مظلة الأمم المتحدة في شمالي سوريا، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رفض موسكو للاقتراح، واعتبر أن هذه الفكرة لا تتضمن أمورا جيدة.

المصدر: وكالات