نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد من أنباء حول بيع محمية "نبق" الشهيرة في جنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي.

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وبحسب بيان صدر اليوم الجمعة، "تواصل المركز الإعلامي مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي، وأن جميع أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقا للقانون".

وأضافت الوزارة، "أن محمية نبق هي عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة في المنطقة بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، بمساحة 600 كيلومتر مربع، منها حوالي 440 كم مربع في اليابسة، إضافة إلى 130 كم مربع في النطاق المائي، وتحتوي على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، ما يجعل منها نظاما طبيعيا متكاملا، لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1992، وفي أواخر عام 2010 تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح".

المصدر: RT