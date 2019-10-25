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مراسلنا: إشكال بين محتجين من الحراك الشعبي ومتظاهرين مؤيدين لـ"حزب الله" وسط بيروت

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في لبنان، بأن إشكالا وقع بين محتجين من الحراك الشعبي ومتظاهرين مؤيدين لـ"حزب الله" وسط بيروت، مشيرا إلى أن شرطة مكافحة الشغب تواصل عملية الفصل بين المتظاهرين.

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وشكل عناصر مكافحة الشغب جدارا بشريا عازلا بين مناصري "حزب الله" والمتظاهرين في رياض الصلح، حيث تم استقدام تعزيزات إضافية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط جرحى في إشكال بين المتظاهرين ومناصرين حزبيين في ساحة رياض الصلح، كذلك أشارت قناة LBCI إلى أن الإشكال أدى إلى إصابة أحد العسكريين من قوة مكافحة الشغب.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مسؤول في "حزب الله" دعوته الشبان الذين أثاروا بلبلة وسط بيروت، إلى الخروج من الشارع، والاستماع إلى كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد قليل.

بدوره، دان رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط الاعتداء على المتظاهرين، داعيا إلى حمايتهم واعتماد الحوار بين الأفرقاء.

ويشهد لبنان منذ 9 أيام احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

يتبع..

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